Генменеджер «Виннипега» — о возможном обмене Лайне: мы рассматриваем все варианты
Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал слухи о возможном обмене финского нападающего Патрика Лайне.
«Мы рассматриваем все варианты, в том числе возможные обмены разных игроков», — приводит слова Чевелдэйоффа пресс-служба лиги.
В минувшем регулярном чемпионате 22-летний финн набрал 63 очка в 68 матчах, забив 28 голов и сделав рекордные для себя 35 голевых передач. В Кубке Стэнли провёл только один матч, в котором получил травму и более на лед не выходил.
Второй номер драфта НХЛ 2016 года в общей сложности провёл в лиге 305 матчей, в которых набрал 249 (138+109) очков. Его контракт рассчитан ещё на один сезон, кэпхит – $ 6,75 млн.
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Дрегер: всё серьёзно. «Виннипег» слушает предложения по обмену Лайне
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