«Торонто» продлил контракт с нападающим Денисом Мальгиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Денисом Мальгиным. Соглашение с 23-летним швейцарцем рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 700 тыс.
Форвард пополнил состав канадского клуба в феврале в результате обмена с «Флорида Пантерз». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Мальгин провёл 44 матча, записав на свой счёт 12 (4+8) баллов при показателе полезности «-9». В плей-офф хоккеист участия не принимал.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября. Право первого выбора ранее досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшему второй этап драфт-лотереи. В первом раунде «Торонто» будет выбирать под общим 15-м номером.
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