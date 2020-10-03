Р. Ротенберг: Кубок Карьяла — важный этап подготовки к ЧМ-2021

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг дал комментарий о проведении финского этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла – в специальном формате.
«Мы получили официальную информацию о том, что Финский хоккейный союз договорился о проведении Кубка Карьяла с властями, которые дадут нам разрешение на вылет чартером. Сейчас по этому вопросу очень много деталей, с которыми мы пока не ознакомились. Будет условный «пузырь», но не такой как в Национальной хоккейной лиге. Нужны официальные подтверждения, сейчас мы изучаем все детали, документы, будем связываться с нашими властями, МИД, Минспортом, чтобы получить разрешение на вылет в Финляндию.
Для нашего хоккея очень важно, что главная команда страны вновь соберётся и проведёт полноценный турнир высокого уровня, а наши зрители смогут за неё поболеть. У нас высокие задачи, мы планомерно готовимся к майскому чемпионату мира, Кубок Карьяла — важный этап этой подготовки, мы сможем посмотреть много кандидатов, в том числе и новых людей для сборной. Предстоящий чемпионат мира в свою очередь очень важен с точки зрения подготовки к Олимпиаде в Пекине. Сейчас нашим сборникам крайне важно играть, развиваться, конкурировать, получать полноценный опыт международных матчей», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
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