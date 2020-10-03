Каменский — о «Тампе»: в эру потолка зарплат удержать победу сложнее, чем её завоевать

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о чемпионстве «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Они строили команду не один год, планомерно и долго шли к этому триумфу. И вот теперь тяжёлая работа длиной в три-четыре сезона принесла свои плоды.

Сможет ли команда надолго остаться на вершине? Предсказать трудно. Многое будет зависеть от игроков, тренеров и руководства. От того, насколько сохранят свою форму лидеры, какие обмены проведёт «Тампа», кем усилится, как удачно сработает с молодёжью на драфте. Там очень взвешенный менеджмент, который тщательно подходит к любой сделке. Но в нынешнюю эру потолка зарплат удержать победу ещё сложнее, чем её завоевать», — приводят слова Каменского «Известия».