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Генменеджер «Нью-Джерси»: Насреддин очень рад, что будет работать помощником Раффа

Генменеджер «Нью-Джерси»: Насреддин очень рад, что будет работать помощником Раффа
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент и генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд сообщил, что Ален Насреддин будет помощником наставника команды Линди Раффа в следующем сезоне.

«Ален очень рад, что будет работать помощником. И мы рады. Очень хорошо, что нам удалось сохранить такого талантливого молодого человека. Он оказался в очень непростой ситуации, но отлично справился, многому научился и вырос как главный тренер», — приводит слова Фитцджеральда пресс-служба лиги.

Фитцджеральд объявил, что Майк Грир (помощник тренера в последних двух сезонах) и Роланд Мелансон (тренер вратарей) больше не работают в команде.

«Майку предложили остаться, и нам этого очень хотелось, но он посчитал, что ему лучше вернуться домой. Если у него появится шанс сделать следующий шаг в развитии, расширив круг обязанностей, он рассмотрит такое предложение», — сказал генменеджер.

Насреддин стал выполнять обязанности главного тренера «Дэвилз» 3 декабря 2019 года после увольнения Джона Хайнса. 9 июля наставником «Нью-Джерси» назначили Линди Раффа.

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