Генменеджер «Сан-Хосе»: Карлссон здоров на 100%, он продемонстрирует свой лучший хоккей

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился мнением о защитнике Эрике Карлссоне.

«Он продемонстрирует свой лучший хоккей. Эрик здоров на 100%, и это происходит, пожалуй, впервые за всё время, что он провёл в нашей команде.

Он один из лучших хоккеистов в мире. В его возрастной группе много отличных защитников — Роман Йоси, Дрю Даути. Эрик — очень гордый человек. В прошлом году начало сезона получилось у него скомканным. В его жизни многое происходило из-за рождения ребёнка.

В прошлом межсезонье ему сделали операцию, он сумел восстановиться до определённой степени, но не уверен, что ему хватило времени набрать нужную форму. Сейчас всё это в прошлом. Он говорит, что чувствует себя фантастически.

У Эрика была возможность поработать над собой. Вчера говорил с ним, и он был в отличном настроении. Он хотел бы быть здесь и играть. Думаю, вы снова увидите прежнего Эрика Карлссона, который доминирует в каждом матче», — приводит слова Уилсона пресс-служба лиги.