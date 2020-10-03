Каменский: «Даллас» почувствовал вкус борьбы за трофей и захочет сделать ещё попытку

Вице-президент КХЛ олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (4-2).
«Даллас»? Думаю, они будут укрепляться и молодёжью, и ветеранами. Команда почувствовала вкус борьбы за трофей и однозначно захочет сделать ещё попытку. А получится ли, покажет время.
Как проявили себя российские хоккеисты в финале? Каждый сыграл серьёзную роль в своих командах и их успехах. Про вратарей уже говорил. Про Кучерова тоже много сказано, он настоящий лидер и вожак «Тампы», особенно был важен в связи с травмой капитана — Стивена Стэмкоса. Без Александра Радулова «Даллас» вряд ли бы дошёл до финала. Волков сыграл немного, но успел немало — заработал в шестом матче решающее удаление, с которого «Тампа» открыла счёт в матче.
Гурьянов — открытие плей-офф. У парня большое будущее в НХЛ. Надеюсь, он будет только совершенствоваться. У него всё впереди. Теперь в следующие сезоны надо будет подтверждать результат, которого он добился. Хоккей, который показывал Денис большую часть плей-офф, радует и болельщиков, и специалистов.
Сергачёв уверено и надежно играет в обороне и помогает атаке. Здорово, что у нас появляется всё больше сильных атакующих защитников», — приводят слова Каменского «Известия».
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