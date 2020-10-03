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Все тесты «Барыса» на COVID-19 дали отрицательный результат

Все тесты «Барыса» на COVID-19 дали отрицательный результат
Хоккей / КХЛ 0

Последнее тестирование игроков, тренерского штаба и персонала «Барыса» на предмет наличия в организме COVID-19 показало, что все представители клуба здоровы, сообщает «Шайба.kz».

Завтра, 4 октября, казахстанский клуб встретится с петербургским СКА. Матч состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Начало встречи — 14:00 мск. Матч пройдёт без зрителей.

Ранее у 19 членов команды и тренерского штаба «Барыса» был положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого было перенесено шесть встреч казахстанского клуба в регулярном чемпионате КХЛ, которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20-го — с «Северсталью», 22-го — с «Металлургом», 21-го — с «Куньлунем», 29 сентября — с «Витязем», 1 октября — с «Сочи».

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