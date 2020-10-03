Исаев и Охтамаа вернулись в состав «Локомотива» на матч с «Йокеритом»

«Локомотив» объявил состав на домашнюю встречу с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».



В заявку вернулись Даниил Исаев, Атте Охтамаа, Александр Дарьин и Николай Коваленко.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Черепанов — Марченко, Пяаярви — Ткачёв — Коршков;

Рафиков — Охтамаа, Дарьин — Алексеев — Кудрявцев;

Осипов — Малышев, Каюмов — Красковский — Аверин;

Берёзкин — Мисюль, Ильенко — Иванов — Коваленко.

Исаев займёт место в воротах ярославцев, его сменщиком станет Илья Коновалов.



Встречу пропустят Егор Наумов, Эдди Паскуале, Роман Савченко, Александр Калинин, Алексей Горячев, Иван Ковалёв, Андре Петерссон, Кирилл Слепец, Антон Ландер, Михаил Беляев, Иван Романов, Даниил Тесанов и Данил Баранцев.