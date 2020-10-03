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«Филадельфия Флайерз» переподписала контракт с 35-летним Эллиоттом

«Филадельфия Флайерз» переподписала контракт с 35-летним Эллиоттом
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» подписала новый контракт с 35-летним голкипером Брайаном Эллиоттом. Об этом сообщил генеральный менеджер «лётчиков» Чак Флетчер.

«Брайан — ветеран-голкипер, выступающий на высоком уровне и являющийся одним из лидеров в команде. Его подготовка и отношение к работе служат уроком другим хоккеистам. Уверены, в лице Брайана и Картера Харта мы получили сильнейший вратарский дуэт. Каждый из голкиперов добивался успехов, и они прекрасно работали друг с другом», — приводит слова Флетчера официальный сайт «Филадельфии».

Эллиотт отметил, что рад продолжить выступление за «Флайерз» и с нетерпением ждёт нового сезона.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 31 встрече, одержав 16 побед при 89,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.87.

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