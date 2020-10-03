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Защитник «Салавата» Филип Ларсен открыл счёт своим голам в сезоне в первой же встрече

Защитник «Салавата» Филип Ларсен открыл счёт своим голам в сезоне в первой же встрече
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен забросил первую шайбу в сезоне в гостевом матче с «Нефтехимиком». Матч продолжается. Счёт 3:1.

На 35-й минуте нападающий хозяев Андрей Чивилев был удалён за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Уфимцам хватило всего 13 секунд, чтобы реализовать численное большинство. После передачи Дмитрия Кугрышева датский защитник «Салавата» неотразимо бросил от синей линии, увеличив преимущество своей команды — 3:1. У Ларсена это первая шайба в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, сегодня у Ларсена первый матч в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Предыдущие встречи датский защитник пропустил из-за болезни.

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