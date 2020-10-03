«Йокерит» нанёс пятое поражение в сезоне «Локомотиву»

Финский «Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.



На 6-й минуте матча Джордан Шрёдер с передач Марко Анттилы и Никласа Йенсена вывел гостей вперёд. На 5-й минуте второго игрового отрезка Владимир Ткачёв сравнял счёт при игре «четыре на три». Ему ассистировали Алексей Марченко и Егор Коршков. Однако спустя всего минуту и 9 секунд «Йокерит» вновь вышел вперёд. Шайбу с передач Йона Нормана и Давида Скленички забросил Якуб Крейчик. В конце периода Никлас Йенсен увеличил преимущество финского клуба, Марко Анттила набрал второе очко в матче. За 6 минут до конца третьего игрового отрезка Егор Коршков смог сократить отставание, но на большее ярославцев не хватило.

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Напомним, в следующей встрече «Локомотив» встретится с «Витязем», а «Йокерит» — со «Спартаком». Обе встречи пройдут 6 октября.