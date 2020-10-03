«Аризона» выставила Михаэля Грабнера на драфт отказов

Нападающий «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер выставлен на драфт отказов с целью выкупа контракта. Об этом сообщил известный канадский хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
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Контракт Грабнера действует до конца сезона-2020/2021. Годовая зарплата составляет $ 3,35 млн.
Через два дня, 5 октября, австрийскому нападающему исполнится 33 года.
В нынешнем сезоне Грабнер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 8 шайб и отдав 3 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени. В плей-офф австриец сыграл 9 матчей, забросив три шайбы при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафа. В НХЛ Грабнер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Аризону».
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