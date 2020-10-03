Генменеджер «Сан-Хосе»: хотели бы получить опытного первого номера

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон рассказал о трансферных планах клуба.
«В идеале, хотя это зависит от цены, мы бы хотели получить опытного первого номера, который хочет к нам прийти и сражаться за роль стартового вратаря.
На рынке множество доступных ребят, будь то свободные агенты или голкиперы, которых можно получить при помощи обмена. Мы провели большую подготовительную работу в поисках того, кто может нам подойти и усилить наш коллектив.
Когда попросил Евгения Набокова изучить рынок, он из кожи вон лез, оценивая вратарей. Формирование вратарского тандема — одна из возможностей, которую мы однозначно рассматриваем», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.
Напомним, контракт голкипера команды Мартина Джонса рассчитан до конца сезона-2023/2024. Второй вратарь команды Аарон Делл 9 октября станет неограниченно свободным агентом.
- 3 октября 2020
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