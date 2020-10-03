Марьямяки: Регин присоединится к команде в понедельник
Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом».
«Самое главное, что одержали победу и заработали пять очков на выезде, очень довольны. Тяжело играть с «Локомотивом», мы знали это, ничего не изменилось. Команда билась хорошо, защитная игра всегда утомительная, хорошо, что в конце выстояли в меньшинстве. Чувствуется, что соперник играл в более быстрый хоккей, чем весной. Петер Регин присоединится к команде в понедельник», — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.
Напомним, финский «Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. Марко Анттила и Никлас Йенсен набрали по два очка.
«Йокерит» нанёс пятое поражение в сезоне «Локомотиву»
- 3 октября 2020
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