Скудра: прогноз на выздоровление отсутствующих игроков? Надеюсь, к середине октября будут

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с подольским «Витязем».



«Первая половина матча нам удалась, но во втором периоде начали отходить от игрового плана, подвела дисциплина. Ну и, конечно, реализация моментов. Много создали, часто гоняли шайбу по ленточке ворот. Надо забивать, и «Витязь» показал, как это надо делать — 24 броска, 6 голов… Впечатляет.



Наверное, и вратари не слишком уверенно сыграли, но при всех остальных нюансах, повлиявших на итоговый счёт, это последний. Исполнительское мастерство «Витязя» в концовке впечатлило. Прогнозы на выздоровление отсутствующих игроков? Трудно сказать. 12 ребят болеют. Надеюсь, к середине октября, если не будет новых случаев, они подтянутся и будет другой состав», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.



Напомним, подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1.

«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка