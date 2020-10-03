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Кравец: сделали подарок Подольску — подарили уверенную победу с хорошим счётом

Кравец: сделали подарок Подольску — подарили уверенную победу с хорошим счётом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (6:1).

«Принципиальный матч, с прямым соперником за попадание в плей-офф, поэтому настраивались действовать агрессивно, больше владеть шайбой. Первый период не удался, хотя ребята и старались. Проснулись во втором, а третий отыграли уже отлично. Наверное, тот факт, что сегодня праздник города, тоже вдохновил. Очень рады, что сделали подарок Подольску — уверенную победу с хорошим счётом. Отлично сыграл Ежов, Иванюженкова поздравляю с первым голом в КХЛ.

Почему не попал в заявку на матч Евгений Артюхин? Небольшая травма. Хотели бы, чтобы Женя играл. Но вчера на тренировке он подошёл к врачу и сказал, что его беспокоит небольшая болячка. Сегодня он уже крутил велосипед. Думаю, в следующем матче уже будет участвовать.

Что не выигрывали в основное время дома, тоже стало дополнительной мотивацией? Естественно, хорошая игра на выезде — это здорово. Там всегда тяжелее. Но доставить радость своим болельщикам очень хочется. Рады, что сегодня выиграли. Надеюсь, теперь дома продолжим выступать удачно», — приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

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