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Дарзиньш: недопустимо выходить на лёд, имея шансы спасти матч, и проигрывать — 0:3

Дарзиньш: недопустимо выходить на лёд, имея шансы спасти матч, и проигрывать — 0:3
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш подвёл итоги встречи с подольским «Витязем».

«Неприятно начинать выезд с крупного поражения. Начали нормально, в первом периоде даже владели инициативой. Но во втором отдали её. Тем не менее матч ещё не был проигран. Недопустимо выходить на третий период, имея шансы спасти встречу, и проигрывать — 0:3. Однако даже при таком счёте позитивные моменты в нашей игре есть. Впереди ещё один матч, а значит, шанс набрать 50 процентов выездных очков.

Почему команда развалилась в концовке матча? Когда проигрываешь, приходится рисковать. Мы это сделали, вроде бы создавали моменты, но не использовали их. А «Витязь» хорошо сыграл на контратаках. Да и большинство у соперника было сегодня лучше нашего», — приводит слова Дарзиньша пресс-служба КХЛ.

Напомним, подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1.

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