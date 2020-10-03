Дарзиньш: недопустимо выходить на лёд, имея шансы спасти матч, и проигрывать — 0:3

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш подвёл итоги встречи с подольским «Витязем».



«Неприятно начинать выезд с крупного поражения. Начали нормально, в первом периоде даже владели инициативой. Но во втором отдали её. Тем не менее матч ещё не был проигран. Недопустимо выходить на третий период, имея шансы спасти встречу, и проигрывать — 0:3. Однако даже при таком счёте позитивные моменты в нашей игре есть. Впереди ещё один матч, а значит, шанс набрать 50 процентов выездных очков.



Почему команда развалилась в концовке матча? Когда проигрываешь, приходится рисковать. Мы это сделали, вроде бы создавали моменты, но не использовали их. А «Витязь» хорошо сыграл на контратаках. Да и большинство у соперника было сегодня лучше нашего», — приводит слова Дарзиньша пресс-служба КХЛ.



Напомним, подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1.