Даугавиньш: в первую очередь Теденбю и Дэнфорт заслуживают похвалы, а не я
Нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо».
«Игра у нашего звена идёт. Могу объяснить это действиями двух супербыстрых хоккеистов, в первую очередь они заслуживают похвалы, а не я. Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт своим катанием просто «убивают» соперника, а я больше на подыгрыше. Решающим стал, наверное, второй гол. При счёте 1:1 мы владели инициативой, но шайба в ворота не шла. Джастин забил, и игра раскрылась», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба КХЛ.
Напомним, подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1. Каспарс Даугавиньш оформил дубль и отдал две результативные передачи.
«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка
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