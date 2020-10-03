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Даугавиньш: в первую очередь Теденбю и Дэнфорт заслуживают похвалы, а не я

Даугавиньш: в первую очередь Теденбю и Дэнфорт заслуживают похвалы, а не я
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо».

«Игра у нашего звена идёт. Могу объяснить это действиями двух супербыстрых хоккеистов, в первую очередь они заслуживают похвалы, а не я. Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт своим катанием просто «убивают» соперника, а я больше на подыгрыше. Решающим стал, наверное, второй гол. При счёте 1:1 мы владели инициативой, но шайба в ворота не шла. Джастин забил, и игра раскрылась», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба КХЛ.

Напомним, подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1. Каспарс Даугавиньш оформил дубль и отдал две результативные передачи.

«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка
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