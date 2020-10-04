Генеральный менеджер «Аризоны» прокомментировал решение выкупить контракт Михаэля Грабнера

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал решение выкупить контракт нападающего Михаэля Грабнера.

«Это было чисто хоккейное решение. Михаэль — прекрасный человек и уважаемый одноклубник. Настоящий профессионал, и мы ценим все, что он сделал для „Койотс“. Желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Грабнер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив восемь шайб и сделав три результативные передачи при показателе полезности «-4» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф сыграл девять матчей, забросив три шайбы при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафа. В НХЛ Грабнер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Аризону».