«Вашингтон» продлил контракт с защитником Лукасом Йохансеном
Клуб Национальной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с защитником Лукасом Йохансеном. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
«Кэпиталз» выбрали канадского защитника в первом раунде драфта 2016 года под общим 28-м номером. В минувшем сезоне 22-летний Йохансен провёл в АХЛ в составе «Херши Бирз» девять матчей, в которых сделал две результативные передачи при показателе полезности "+3" и двух минутах штрафного времени.
За карьеру в АХЛ Йохансен провёл три сезона. В общей сложности Лукас принял участие в 137 матчах, забросив девять шайб и 36 раз ассистировав партнёрам, заработав при этом полезность "-24". В НХЛ защитник не сыграл ни одного матча.
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