«Торпедо» обыграло «Амур» по буллитам, уйдя со счёта 0:2. Мельничук сделал 38 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу команды Дэвида Немировски.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода усилиями форварда хозяев Кирилла Рассказова. Во втором периоде перевес «Амура» упрочил Александр Горшков. На старте заключительной трети нападающий «Торпедо» Джастин Клус отыграл одну шайбу, а на последней минуте периода Дамир Жафяров перевёл игру в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а автором победного гола стал Крис Уайдман, реализовавший решающий буллит в серии послематчевых бросков.

В составе гостей весь матч провёл голкипер Алексей Мельничук, арендованный нижегородским клубом у «Сан-Хосе Шаркс». Российский вратарь парировал 38 бросков из 40 в основное и дополнительное время матче, а также отразил пять из шесть буллитов в серии.