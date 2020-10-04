Генменеджер «Оттавы» — о предстоящем драфте НХЛ: на 99% оставим пятый выбор у себя

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ, где «сенаторы» на данный момент располагают тремя пиками в первом раунде (3-й, 5-й и 28-й номера) и четырьмя – во втором.

«Это событие станет особенным для нашей команды. Особенно вторник, когда будем выбирать под третьим и пятым номерами. Есть шанс, что задрафтуем и третьего игрока под 28-м номером. Мы можем выбрать девять человек из первых 71, и это может кардинальным образом изменить команду.



Мы оставим у себя 5-й выбор. Могу утверждать с уверенностью 99%, что воспользуемся им. Но мы всегда готовы выслушать любые предложения. Есть ли они? Думаю, появятся ближе к драфту. На данный момент всё говорит о том, что мы выберем игрока под пятым номером. Если говорить о вероятности обмена, то речь может идти о 28-м номере или выборах во втором, третьем или четвертом раундах. Вероятность этого выше, чем с пятым номером», – цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.