«Барыс» — СКА: известны составы на первый матч казахстанской команды после карантина

«Барыс» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 4 октября в Нур-Султане. Начало встречи — 14:00 мск. Для команды Юрия Михайлиса матч станет первым после выхода с двухнедельного карантина, вызванного коронавирусом.

«Барыс»:

Карлссон (Ортио)

Маклюков – Диц, Фрэттин – Виделль –Старченко,

Сведберг – Блэкер, Михайлис – Валк – Лилья,

Метальников – Шалапов, Акользин – Сагадеев – Шевченко,

Гайтамиров, Шестаков – Гренц – Петухов, Мусоров.

СКА:

Бердин (В. Бринкман)

Белов – А. Бринкман, Ткачёв – Морозов – Николаев,

Грязнов – Кирсанов, Кузьменко – Тренин– Подколзин,

Зоркин – Дыбленко, Тимкин – Мальцев – Завгородний,

Яруллин, Чибриков – Цыплаков – Володин, Глотов.