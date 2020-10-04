«Барыс» — СКА: известны составы на первый матч казахстанской команды после карантина
«Барыс» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 4 октября в Нур-Султане. Начало встречи — 14:00 мск. Для команды Юрия Михайлиса матч станет первым после выхода с двухнедельного карантина, вызванного коронавирусом.
«Барыс»:
Карлссон (Ортио)
Маклюков – Диц, Фрэттин – Виделль –Старченко,
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Валк – Лилья,
Метальников – Шалапов, Акользин – Сагадеев – Шевченко,
Гайтамиров, Шестаков – Гренц – Петухов, Мусоров.
СКА:
Бердин (В. Бринкман)
Белов – А. Бринкман, Ткачёв – Морозов – Николаев,
Грязнов – Кирсанов, Кузьменко – Тренин– Подколзин,
Зоркин – Дыбленко, Тимкин – Мальцев – Завгородний,
Яруллин, Чибриков – Цыплаков – Володин, Глотов.
Все тесты «Барыса» на COVID-19 дали отрицательный результат
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