«Питтсбург» назвал игрокам ожидаемую дату открытия тренировочного лагеря

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри сообщил, что тренировочный лагерь команды должен открыться 15 ноября.

По его словам, в клубе игрокам сказали быть готовыми к старту, намеченному на эту дату. Тем не менее она, вероятно, является для лиги плановой, а не безусловной. Напомним, НХЛ пока не объявляла дату начала сезона-2020/2021.

Сообщалось, что лига рассматривает возможность создания от четырёх до шести «пузырей» в принимающих городах, чтобы проводить сезон в условиях пандемии коронавируса. Планировалось, что новый сезон будет полноформатным — 82 матча в регулярном чемпионате и розыгрыш плей-офф в обычном формате.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с голкипером Джерри.