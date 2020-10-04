СКА отыгрался с 0:2, но проиграл «Барысу» в серии буллитов

Казахстанский «Барыс» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Барыса» Роман Старченко. Шайбы в составе «армейцев» забросили Иван Морозов и Евгений Тимкин.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 7 октября.