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СКА отыгрался с 0:2, но проиграл «Барысу» в серии буллитов

СКА отыгрался с 0:2, но проиграл «Барысу» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Барыса» Роман Старченко. Шайбы в составе «армейцев» забросили Иван Морозов и Евгений Тимкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 7 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сагадеев (Шевченко, Акользин) – 14:29' (5x5)   2:0 Диц (Лилья, Михайлис) – 19:00' (5x5)   2:1 Морозов (Ткачёв) – 29:09' (5x5)   2:2 Тимкин (Завгородний) – 44:21' (5x5)   3:2 Старченко – 65:00' (ПБ)
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