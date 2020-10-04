Ковалёв – о решающем удалении Торопченко в матче с «Динамо»: ничего там не было

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:6).

«В принципе мы стараемся выжимать максимум из наших игроков. Все находятся в одинаковой ситуации из-за этого вируса. Много игроков выбывает из строя, на их место приходят другие игроки, поэтому тяжеловато включить ребят в матч, потому что многие играют сразу после самолёта. Но я хочу отдать должное ребятам, которые играют в этой ситуации как могут.

Торопченко подвели эмоции от встречи с родным клубом? Во-первых, я не думаю, что там было удаления. Всё было по правилам. С другой стороны, Алексей играет в свою игру, это его стиль хоккея. Конечно, он ещё не набрал игровой формы, но в той ситуации ничего не было. Просто он сыграл так, как видел момент. Думаю, что всё было правильно», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.