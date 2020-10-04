Нападающий московского «Динамо» Брюквин травмировался после удара в колено от Торопченко

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

«Сыграли два периода строго и внимательно в обороне. Выиграли первый период 1:0, второй – 2:0, вроде бы игра хорошо пошла. В перерыве я предупредил ребят, что эта команда всегда играет до конца, потому что они сидят на просмотровых контрактах. Но мы тут же пропустили гол. Хорошо, что сумели реализовать большое удаление. Сделали счёт 5:1, опять подуспокоились, потом 6:1 – и совсем уже успокоились. Наступило благодушие, и получили два гола на последних секундах. А в целом ребята молодцы, играли хорошо, и по крайней мере два периода старались. Скажем так, в третьем периоде по счёту шла игра.

Брюквин травмировался после удара в колено или решили его поберечь? Да нет, там травма у него. А насколько серьёзная, мы только завтра будем знать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.