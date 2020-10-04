Торопченко: буду стараться делать всё, чтобы «Куньлунь» побеждал

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:6).
«У меня был один настрой на этот матч – только на победу. Выходил на матч с тем же настроем, что и на остальные матчи в карьере – с таким же желанием победить и с целью сделать всё возможное ради клуба, в котором я сейчас играю. Удаление на Брюквине? А можно мы пропустим этот вопрос.
Я всегда поддерживал себя в физической форме, тренировался четыре раза в неделю у Сергея Голубовича. У нас была и ледовая подготовка, и зал, поэтому физическое состояние у меня такое же, как и в обычном сезоне.
Турнирная ситуация «Куньлуня» никоим образом на меня не влияет. Я буду стараться делать всё, чтобы команда побеждала. Буду выходить с максимальным настроем на каждый матч, буду биться и показывать свою игру», — передаёт слова Торопченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 октября 2020
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