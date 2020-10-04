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«Коламбус» отдал форварда Коула Шервуда в аренду «Куньлуню»

«Коламбус» отдал форварда Коула Шервуда в аренду «Куньлуню»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» отправил голкипера нападающего Коула Шервуда в китайский «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что 23-летний нападающий сможет вернуться в тренировочный лагерь команды НХЛ на сезон-2020/2021. Ранее Шервуд принял квалификационное предложение американского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон и носит двухсторонний характер.

Прошедший сезон Шервуд провёл в фарм-клубе «Блю Джекетс» «Кливленд Монстерз». Он принял участие в 43 встречах АХЛ, забросив десять шайб и сделав три результативные передачи при показателе полезности «-15» и 54 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ форвард провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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