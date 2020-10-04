Форвард ЦСКА Николай Голдобин в матче с «Авангардом» забросил дебютную шайбу в КХЛ

ЦСКА и омский «Авангард» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 3:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Третью шайбу «армейцев» в концовке второго периода забросил Николай Голдобин. Ему ассистировали Брендан Лайпсик и Мэт Робинсон. Для 24-летнего форварда эта шайба стала дебютной в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков. В Американской хоккейной лиге Николай Голдобин отыграл за «Ютику» 51 матч, записав в актив 50 (19+31) баллов при показателе полезности «-3».
- 4 октября 2020
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