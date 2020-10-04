«Куньлунь» повторил рекорд «Ак Барса», забросив шайбу на 59:59 в третий раз в сезоне

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
За секунду до окончания встречи форвард китайского клуба Итан Верек забросил шайбу, сделав счёт 3:6. Это третий случай в сезоне, когда «Куньлунь» забил гол на отметке 59:59. Ранее это случилось во встречах с магнитогорским «Металлургом» (4 сентября, 1:2) и челябинским «Трактором» (6 сентября, 1:3).
Таким образом, китайский клуб повторил рекорд «Ак Барса» по голам на 59:59 за один регулярный чемпионат. Чаще всех в КХЛ на последней секунде третьего периода шайбы забрасывала «Сибирь» – 8 раз.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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