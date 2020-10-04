Нападающий «Авангарда» Каблуков не забивает 100 матчей подряд

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Нападающий омского клуба Илья Каблуков продлил безголевую серию до 100 матчей. Последний гол форварда датирован 14 ноября 2018 года.

32-летний Каблуков в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА. В 48 матчах регулярки сделал три результативные передачи при показателе полезности «+5» и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.

Для «армейского» клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 6 октября дома встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 10 октября в Балашихе — с новосибирской «Сибирью».