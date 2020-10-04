19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов забросил пять шайб в последних пяти матчах

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В составе «Авангарда» заброшенной шайбой отметился нападающий Егор Чинахов. В активе 19-летнего форварда пять голов в последних пяти матчах. Нынешний сезон является дебютным для форварда в КХЛ. В 12 матчах регулярного чемпионата Чинахов набрал 7 (5+2) очков.

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Для «армейского» клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 6 октября дома встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 10 октября в Балашихе — с новосибирской «Сибирью».