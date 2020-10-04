Голдобин: думаю, ЦСКА найдёт свою игру в большинстве. Это только начало

Нападающий ЦСКА Николай Голдобин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:2).
«Игра была сложная, в конце мы немного дали им почувствовать. Но всё-таки вырвали победу. Была хорошая игра для вратаря и всей команды.
У меня десять игр не получалось забивать голы, не шло, обидно было. Ребята меня поддерживали, огромное спасибо команде. Для меня этот гол был важным. Заброшенная шайба уже в раздевалке, ребята все поздравили, счастливы за меня.
Почему у ЦСКА в этом сезоне не получается игра в большинстве? Не знаю, у нас хорошее большинство. Возможно, пытаемся слишком много отдавать пасов, а надо просто набросить на ворота. Но я думаю, мы найдём свою игру. Это только начало.
С Кемпе и Лайпсиком было удобно играть. Кемпе очень быстрый, отрабатывает в обороне. Лайпсик тоже очень техничный, мы с ним очень хорошо играли первые два периода. В третьем просто немного играли, какая-то сумбурная игра началась. Но мы нашли химию, было хорошо», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 4 октября 2020
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