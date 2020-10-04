«Чикаго» обменял защитника Мяяття в «Лос-Анджелес»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» и «Лос-Анджелес Кингз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Лос-Анджелес» перебрался защитник Олли Мяяття, взамен «Блэкхоукс» получили права на защитника Брэда Моррисона.
Кроме этого, «Чикаго» удержит в своей платёжной ведомости $ 750 тыс из зарплаты финского защитника. Таким образом, в следующие два года Мяяття займёт в платёжной ведомости «Кингз» около $ 3,3 млн.
26-летний Мяяття в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф финский хоккеист провёл 9 матчей и набрал 6 (3+3) очков. 23-летний Моррисон не провёл ни одного матча в НХЛ.
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