Окулов: ЦСКА отошёл чуть назад в третьем периоде, и «Авангард» почувствовал это

Нападающий ЦСКА Константин Окулов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:2).

«Хорошая, интересная игра. Очень энергичная, жёсткая. Плохо сыграли в середине третьего периода, пропустили две шайбы. Мы отошли чуть назад, и «Авангард» почувствовал это. Соперник сегодня был очень сильный, получил два момента в третьем периоде, и забросил две шайбы. Надо было действовать лучше. Но болельщикам, думаю, понравился такой матч.

Что случилось в ситуации с Маминым и Шалуновым в конце? Макс хотел отдать передачу, но сзади уже накатывал игрок «Авангарда». Поэтому Мамин решил сам завершить ситуацию. Могло показаться другое, но оставь он шайбу, Шалунову подняли бы клюшку, и мы все говорили бы сейчас о том, как же ЦСКА не забил в пустые ворота», — приводит слова Окулова пресс-служба лиги.