Михайлис: после перерыва «Барысу» тяжело было войти, немного растеряли игровой ритм

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).

«Соглашусь с коллегой, игра была очень тяжёлой для нас. Где-то молодость сказалась — что второй и третий период мы проигрывали в движении. Соперник был быстрее, команда молодая, агрессивная, злая. Мы старались играть как можно проще, в итоге перешли в овертайм. Опять же получили удаления, которые нам были абсолютно не нужны в овертайме, много сил отдали сегодня.

Благодарен команде, благодарен вратарю, который очень надёжно отыграл. Сегодня на последнем рубеже была такая стена, которая нам очень требовалась. После такого перерыва тяжело было войти, игровой ритм немного растеряли, получилось много технических ошибок, много брака, но будем всё улучшать с каждой игрой. Думаю, всё будет нормально», — приводит слова Михайлиса пресс-служба лиги.