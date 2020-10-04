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Завгородний: чувствую себя хорошо, но я ещё не до конца адаптировался в СКА

Завгородний: чувствую себя хорошо, но я ещё не до конца адаптировался в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 Б).

«Что мне помогло так быстро вкатиться, не знаю. Я стараюсь придерживаться тактики, которую нам дают тренеры, выполнять все установки. Всё это знакомо — я раньше играл в Европе, там многие делают похожие вещи. Но я ещё не до конца адаптировался. Думаю, мне понадобится некоторое время, а так — чувствую себя хорошо», — приводят слова форварда пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 7 октября.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

СКА отыгрался с 0:2, но проиграл «Барысу» в серии буллитов
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