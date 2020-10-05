Александр Овечкин: в финале Кубка Стэнли болел только за русских ребят

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за кого болел в финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, «Тампа» обыграла «Даллас» в серии со счётом 4-2 и во второй раз стала обладателем Кубка Стэнли.

«Как повлиял коронавирус на сезон в НХЛ? Разумеется, сильно повлиял, два месяца был без хоккея и просто не понимал, к чему вообще готовиться. Игры без болельщиков — это совсем другое, но кто победил, тот и победил. Про победителей ничего плохое не говорят и не осуждают.

Я рад за «Тампу» и всех ребят, они добились достойного результата. За кого болел в финальной серии? За русских ребят. Много русских ребят было. И Радул и Гурьян и Худоба… За всех переживал. Выиграли наши ребята все равно. И Куч выиграл, и Сергачёв. За всех рад. За команду я не болел. Болел только за наших. Они выиграли, я всех поздравил. От души. Будем ждать следующий сезон», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.