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Нападающие «Ак Барса» Доус и Зарипов заразились коронавирусом

Нападающие «Ак Барса» Доус и Зарипов заразились коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие «Ак Барса» Найджел Доус и Данис Зарипов, а также защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом, сообщает телеграм-канал «ТрэшХоккей». Причём Викстранд заболел повторно. Все игроки находятся на карантине.

В нынешнем сезоне 35-летний Доус провёл 12 встреч, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи. На счету Зарипов 8 (3+5) баллов в 8 матчах. Викстранд принял участие в 12 встречах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Напомним, что минувшим летом Доус заключил однолетнее соглашение с казанским коллективом. Последние два сезона казахстанский хоккеист провёл в «Автомобилисте».

5 октября «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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