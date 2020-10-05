Хенрик Лундквист не намерен завершать карьеру

Экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист заявил, что не намерен завершать карьеру.
«Я всё ещё хочу соревноваться. Всё ещё люблю игру и всё ещё хочу побеждать», — написал 38-летний швед на своей странице в «Твиттере».
Ранее клуб из Нью-Йорка выкупил контракт вратаря, по которому у него оставался один сезон.
Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран коллективом из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
Швед является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отражённых бросков, появлениям в составе в плей-офф.
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