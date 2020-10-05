«Рейнджерс» не решили, будут ли продлевать контракт с форвардом Строумом
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум может выйти на рынок свободных агентов. Клуб пока не решил, будет ли сделано квалификационное предложение 27-летнему канадцу, сообщает New York Post.
В прошедшем сезоне Строум установил личный рекорд результативности. В 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ нападающий забросил 18 шайб и сделал 41 результативную передачу, таким образом, набрав 59 очков. В плей-офф канадец принял участие в трёх встречах, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-3» и 7 минутах штрафного времени.
Тем временем клуб из Нью-Йорка планирует сделать предложения другим игрокам, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов: Александру Георгиеву, Тони Деанджело и Брендану Лемье.
Кимелман: «Рейнджерс» нужен центральный нападающий, но упустить Лафренье никак нельзя
- 5 октября 2020
-
10:00
-
09:51
-
09:25
-
08:56
-
08:33
-
05:41
-
03:28
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:39
-
22:53
-
22:25
-
21:47
-
21:23
-
20:29
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:22
-
19:16
-
19:02
-
18:41
-
18:31
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:36
-
16:31
-
15:31
Партнерский контент