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«Рейнджерс» не решили, будут ли продлевать контракт с форвардом Строумом

«Рейнджерс» не решили, будут ли продлевать контракт с форвардом Строумом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум может выйти на рынок свободных агентов. Клуб пока не решил, будет ли сделано квалификационное предложение 27-летнему канадцу, сообщает New York Post.

В прошедшем сезоне Строум установил личный рекорд результативности. В 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ нападающий забросил 18 шайб и сделал 41 результативную передачу, таким образом, набрав 59 очков. В плей-офф канадец принял участие в трёх встречах, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-3» и 7 минутах штрафного времени.

Тем временем клуб из Нью-Йорка планирует сделать предложения другим игрокам, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов: Александру Георгиеву, Тони Деанджело и Брендану Лемье.

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