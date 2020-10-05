Овечкин: мечта сыграть за футбольное «Динамо»? Жду контракта!

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, посетивший матч футбольного «Динамо» с «Краснодаром» (2:0), рассказал о возможности однажды сыграть в футбол в составе бело-голубых.



«Говорил, что у меня есть мечта сыграть за «Динамо»? Жду контракта!



Если контракт поступит, на какой позиции хотел бы сыграть? Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Динамо».



Овечкин — потомственный динамовец. Его отец играл за футбольное «Динамо», мать — за баскетбольное. Кроме того Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». За эту команду он выступал с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.

Александр Овечкин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»