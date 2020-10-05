Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

МХЛ присудила техническое поражение команде за неявку на матч из-за коронавируса

МХЛ присудила техническое поражение команде за неявку на матч из-за коронавируса
Хоккей / МХЛ 0

Команде «Тюменский Легион» присуждается техническое поражение за неявку на матч с «Толпаром», сообщается на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги.

В рамках чемпионата МХЛ тюменцы 5 и 6 октября должны провести две встречи на своей площадке с уфимским «Толпаром». Однако недавно стало известно, что накануне в команде были пройдены тесты на COVID-19, среди которых есть положительные. Их количество не разглашают из-за врачебной тайны. В связи с этим все игроки отправлены на карантин.

Напомним, что «Тюменский Легион» с 9 очками в активе занимает шестое место. «Толпар», набрав 10 баллов, расположился на четвёртой позиции в дивизионе «Восток». В прошлом сезоне две очные встречи этих команд проходили в Тюмени, тогда уфимцы дважды были сильнее — 3:0 и 8:2.

МХЛ перенесла шесть матчей из-за выявленного у игроков коронавируса
Турнирная таблица регулярного чемпионата МХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020