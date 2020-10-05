МХЛ присудила техническое поражение команде за неявку на матч из-за коронавируса

Команде «Тюменский Легион» присуждается техническое поражение за неявку на матч с «Толпаром», сообщается на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги.
В рамках чемпионата МХЛ тюменцы 5 и 6 октября должны провести две встречи на своей площадке с уфимским «Толпаром». Однако недавно стало известно, что накануне в команде были пройдены тесты на COVID-19, среди которых есть положительные. Их количество не разглашают из-за врачебной тайны. В связи с этим все игроки отправлены на карантин.
Напомним, что «Тюменский Легион» с 9 очками в активе занимает шестое место. «Толпар», набрав 10 баллов, расположился на четвёртой позиции в дивизионе «Восток». В прошлом сезоне две очные встречи этих команд проходили в Тюмени, тогда уфимцы дважды были сильнее — 3:0 и 8:2.
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