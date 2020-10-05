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Амиров: каждому игроку надо доказывать, что он готов играть в первой команде

Амиров: каждому игроку надо доказывать, что он готов играть в первой команде
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился ожиданиями от матча после раскатки.

«У нас молодая команда, есть что доказывать каждому игроку. У соперника много мастеров, будем готовиться к битве. «Зелёное дерби» — это всегда интересно.

Чувствую ли дополнительную ответственность из-за того, что сейчас играю по 20 минут в первой тройке? Конечно, надо каждую смену выходить и доказывать, что тебя не зря поставили в это звено. Стараться приносить как можно больше пользы.

В последних трёх матчах набрал 4 очка только благодаря доверию тренеров? Да, слава богу, что доверяют. Надо больше бросать, лезть на ворота.

Будет ли морально легче из-за того, что вряд ли за результат будут спрашивать так же, как в любом другом дерби? Может быть, давления будет поменьше. Но в любом случае каждому игроку надо доказывать, что он готов играть в первой команде», — приводит слова Амирова официальный сайт «Ак Барса».

Родион Амиров: спасибо тренерам «Салавата Юлаева», что выхожу в первом звене
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