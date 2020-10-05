Ежов, Бэйлен, Йенсен и Чинахов — лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков пятой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём был признан Илья Ежов («Витязь»), его команда на неделе одержала две победы: над «Авангардом» (2:1 Б) и рижским «Динамо» (6:1). По его воротам было нанесено 55 бросков, из которых было отражено 96,36% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности составил 0,96 (лучший результат недели). Сухая серия Ежова составила 52 минуты и 33 секунды (лучший результат недели).



Лучшим защитником стал Ник Бэйлен («Трактор»), одержавший с командой две победы в двух гостевых матчах. В этих встречах Бэйлен набрал 4 (1+3) очка и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Бэйлен нанёс пять бросков по воротам, в среднем проводил на льду 17 минут и 59 секунд. На его счету также 2 заблокированных броска.



Лучший нападающий недели — Никлас Йенсен («Йокерит»), одержавший с командой две победы в трёх гостевых матчах. В этих встречах Йенсен набрал 5 (4+1) очков. Датчанин отметился дублем в матче с «Авангардом», а также поражал ворота «Северстали» и «Локомотива». Йенсен нанёс 12 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 17 минут и 19 секунд, применил четыре силовых приёма и блокировал один бросок.



Лучшим новичком недели был признан Егор Чинахов («Авангард»), забросивший четыре шайбы. 19-летний нападающий отличался в каждом матче недели, а в игре с «Йокеритом» оформил первый дубль в КХЛ. Всего Чинахов нанёс восемь бросков по воротам при среднем игровом времени 17 минут и 3 секунды. Форвард также совершил три силовых приёма.

19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов забросил пять шайб в последних пяти матчах