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Экс-форвард «Аризоны» Тейлор Холл готов подписать краткосрочный контракт

Экс-форвард «Аризоны» Тейлор Холл готов подписать краткосрочный контракт
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Тейлор Холл, который выйдет на рынок свободных агентов, готов рассматривать предложения о краткосрочном контракте на один-два года, сообщил журналист Sportsnet Крис Джонсон.

Отмечается, что изначально 28-летний канадец хотел получить долгосрочное соглашение. Однако после консультации с агентами он изменил свои приоритеты.

Прошедший сезон Холл начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В середине декабря 2019 года нападающего обменяли в «Аризону Койотс» на трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. В 65 встречах регулярного сезона НХЛ набрал 52 (16+36) очка. По контракту он зарабатывал $ 6 млн в год.

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