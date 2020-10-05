Экс-форвард «Аризоны» Тейлор Холл готов подписать краткосрочный контракт

Нападающий Тейлор Холл, который выйдет на рынок свободных агентов, готов рассматривать предложения о краткосрочном контракте на один-два года, сообщил журналист Sportsnet Крис Джонсон.



Отмечается, что изначально 28-летний канадец хотел получить долгосрочное соглашение. Однако после консультации с агентами он изменил свои приоритеты.



Прошедший сезон Холл начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В середине декабря 2019 года нападающего обменяли в «Аризону Койотс» на трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. В 65 встречах регулярного сезона НХЛ набрал 52 (16+36) очка. По контракту он зарабатывал $ 6 млн в год.

Генменеджер «Нью-Джерси» — об обмене Холла: это лучшее для нас решение