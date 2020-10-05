Гимаев: не хотел, чтобы BMW X5 ржавел в гараже, это память о папе

Защитник «Куньлунь Ред Стар» и сын известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева Сергей Гимаев-младший рассказал об отце.



«Я стал первым, кто услышал популярную фразу «Идите и бейтесь»? Тогда я не знал, что эта фраза станет известной. Это просто был телефонный разговор с папой, и всё.



Много ли юридических тонкостей пришлось учесть, времени и средств потратить при организации в Туймазах турнира памяти? Насколько знаю, основной проблемой было назвать стадион именем папы. Там огромная бумажная рутина, приходилось выходить на определённых людей, чтобы это продвинуть. Так что ребята из Туймазов, компания «Сава» — просто огромные молодцы, им огромное спасибо, проделали невероятную работу. Самое главное, что люди подошли с душой, с сердцем, за что большое спасибо им.



BMW X5 с аэрографией по Суперсерии-72, на которой отец ездил, стал моим? Да, это мой автомобиль. Я сразу знал, что его сохраню. Просто не хотел, чтобы он стоял в гараже, ржавел. Такую машину должны видеть люди, это память о папе. Я немножко её отремонтировал и постоянно на ней передвигаюсь.



Изменения? Да, я капот видоизменил. Нашёл художника, который машину разрисовывал, и решил добавить изображения Якушева и Хендерсона. Это были лучшие игроки той серии, одни из лучших, по крайней мере. Якушев помимо всего был близким другом моего папы», — приводит слова Гимаева-младшего Sport24.

В Туймазах завершился второй по счёту турнир памяти Сергея Гимаева