Хоккеисты «Куньлуня» выйдут из карантина 6 октября и будут готовиться к выездной серии

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Хантер Шинкарук, Кейси Уэллман, а также братья Паркер и Спенсер Фу покинут карантин и будут готовиться к ближайшим выездным матчам, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу китайского коллектива.



Ближайшие три встречи «Куньлунь» проведёт на выезде: 7 октября — с челябинским «Трактором», 9 октября — с минским «Динамо», а 12 октября — с московским «Спартаком». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» набрал 3 очка и занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции.



Уэллман и Шинкарук перед уходом на карантин провели за китайский клуб по два матча, братья Фу — по одному. При этом Спенсер Фу успел отметиться голом в ворота «Салават Юлаева» (2:3 Б), в активе Шинкарука одна голевая передача.

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